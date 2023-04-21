Cuma namazı hutbesinde hayatı Ramazan bilinciyle yaşamaya dikkat çekildi

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın birinci günü Cuma gününe denk geldi. Eskişehir'de Müslümanlar bayramın ilk gününde Reşadiye Camii'ni doldurdu. Cuma namazı öncesi imam tarafından hutbede, “O, öylesine kıymetli bir misafirdi ki, gelişi gibi gidişi de bayram oldu tüm müminlere” ifadeleri ile Ramazan ayının bitişine dikkat çekildi. Cami cemaati namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Hayatı Ramazan bilinciyle yaşamak konu başlığı ile okunan hutbede, “Ramazan mektebinde bir ay boyunca eğitim aldık. Bu ayın rahmet ikliminde nice güzellikler edindik. İyilik sardı dört bir yanımızı. Ferahladı ruhumuz, huzurla doldu gönüllerimiz. Bundan sonra bize düşen Ramazan bilinciyle bir ömür geçirmektir. Vakit, Ramazan kazanımlarımızı hayatın her alanına yayma vaktidir. Vakit, hayatı Ramazan kılmanın vaktidir. Ramazandaki ibadet bilincimizi Ramazandan sonra da devam ettirelim. Namazla olan bağımızı Ramazan ayında kuvvetlendirdiğimiz gibi bundan böyle de koparmayalım. Bu ayda daha iyi özümsediğimiz Kur'an'ın hayat veren mesajlarını ömrümüze hâkim kılalım” ifadeleri yer aldı.