Cuma namazında tedbiri elden bırakmadılar

Eskişehir Reşadiye Camii'nde bugün Cuma namazı kılan cemaatin, İçişleri Bakanlığı genelgesi

gereğince maske kullanımına özen gösterdikleri görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre, yeni bir karar alınıncaya kadar sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile her türlü toplu ulaşım aracında maske zorunluluğu uygulanmasına devam edilecek. Maske tedbirini elden bırakmayan Eskişehir Reşadiye Camii cemaati, namaz sırasında da, dağılınca da tedbiri elden bırakmayıp maskelerini taktı. Gerek cami içinde ve gerekse yer bulamadığı için cami dışında ibadetlerini yerine getiren şehrin en yoğun olduğu Reşadiye Camii'ndeki cemaatin korona virüse karşı hassasiyeti, vatandaşlarca bir farkındalık oluşturdu.