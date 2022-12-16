Cumhur İttifakı Odunpazarı teşkilâtları bir araya geldi

ESKİŞEHİR (İHA) Cumhur İttifakı AK Parti, MHP ve BBP'nin Odunpazarı ilçe başkanları ve Meclis üyeleri bir araya gelerek seçim çalışmalarını değerlendirdiler.

Yaklaşan 2023 genel seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle, Cumhur İttifakı içerisinde yer alan siyasi partilerin birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor olmaları da dikkat çekiyor. Toplantıya ev sahipliği yapan AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Av. Ali Acar, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Yüzyılı vizyonuna emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. Başkan Acar, yaptığı açıklamada şunları belirtti;

"Cumhur İttifakı olarak güçlü ve kararlı adımlarla ilerliyoruz"

"Ülkemizin uluslararası düzeyde söz sahipliği her geçen gün daha da artmaktadır. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aziz milletimizden aldığı güç ile tüm dünya mazlumlarının yanında olup zulme boyun eğmeyişi bizler için de bir kılavuz ölçüsündedir. AK Parti hükümetleri döneminde yapılan çalışmalar Cumhuriyet tarihimizin en büyük projeleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda Cumhur İttifakı paydaşlarımız olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin de saygıdeğer genel başkanlarından tüm teşkilatlarına kadar göstermiş oldukları vatansever duruş, aziz milletimiz için son derece kıymetlidir. Bizler de yerelde Odunpazarı'mızda aynı şekilde bu birlikteliği güçlendirmek gayretindeyiz. Vatandaşlarımızın tamamına en kaliteli hizmetlerin sunulabilmesi adına Cumhur İttifakı olarak kadınlarımız, gençlerimiz, Meclis üyelerimiz, mahalle teşkilatlarımız ve Cumhur İttifakı'na gönül veren aziz milletimiz ile birlikte Türkiye Yüzyılı yolunda güçlü ve kararlı adımlarla ilerliyoruz. Davetimize icabet ederek 2023 hedeflerimiz doğrultusunda gayret gösteren Milliyetçi Hareket Partisi Odunpazarı İlçe Başkanımız Mustafa Komar'a, Büyük Birlik Partisi Odunpazarı İlçe Başkanımız Adem Karaca'ya, Cumhur İttifakı bünyesinde bulunan Meclis üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, mahallesi başkanlarımıza ve tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Güçlü Türkiye mottosu ile Türkiye Yüzyılı aziz milletimize armağan olsun."