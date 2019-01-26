Cumhur İttifakı'na Oklubal'dan yoğun ilgi

Oklubalı Mahallesi'ndeki üç kahvede ayrı ayrı gerçekleştirilen toplantılara AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Mustafa Tunçer, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, AK Parti İnönü Gençlik Kolları Başkanı Selim Şen, İnönü Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Erol, MHP ilçe teşkilatından Serhat Harmancı ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı gerçekleştirdiği ziyarette mahalle sakinlerinin taleplerini dinlerken, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt da mahalleye yapılan birçok yatırımın yanı sıra projesi tamamlanarak inşaatına başlanan Oklubalı Kapalı Pazar Yeri çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çok sayıda mahalle sakinin ilgi gösterdiği toplantı geç saatlere kadar devam ederken, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı ve beraberindeki heyet, mahalleyi gezerek esnaflarla sohbet ettikten sonra mahalleden ayrıldı.