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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için binler alanı doldurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Eskişehir’de gerçekleştireceği toplu açılış törenin için vatandaşlar alana alınmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Eskişehir'de gerçekleştireceği toplu açılış törenin için vatandaşlar alana alınmaya başlandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir programı kapsamında Vilayet Meydanı'nda gerçekleştirilecek toplu açılış töreninde vatandaşlara seslenecek. Törenin yapılacağı alana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa bir süre sonra gelmesi beklenirken, vatandaşlar ise alana polis tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri arasında yapılan üst aramalarının ardından alındı. Alana gelen vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ile gelmeleri dikkatlerden kaçmadı. Coşkulu kalabalık alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor.

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