Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Cumhurbaşkanı yardımcılığı sevdasına düştükleri için kendi vatandaşlarının sorunlarını göremiyorlar”

Eskişehir'de haziran ayında faaliyete geçirilerek yıllık 2,1 milyon kilovat/saat elektrik üretimi yapılacak olan Yunus Emre Termik Santrali'nde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş'ı hedef alarak, “Cumhurbaşkanı yardımcılığı sevdasına düştükleri için kendi vatandaşlarının sorunlarını göremiyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Koyunağılı Mahallesi'nde uzun yıllardır tam kapasite çalışamayan Yunus Emre Santrali'nde incelemelerde bulundu. İşçilerle öğle yemeği yiyen Oktay, işletme yetkililerinden tesis hakkında bilgi aldı. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gazetecilere açıklama yaptı.

“İnşallah haziran başı itibarıyla ilk üniteyi devreye alacağız”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tesiste haziran ayından itibaren ilk ünitenin devreye gireceğini belirterek, “Yunus Emre Termik Santrali, 2016 yılında tamamlanmasına rağmen çeşitli teknik ve hukuki nedenlerden dolayı bir türlü tam kapasite çalıştırılamayan termik santraldi. An itibarıyla önemli bir aşamaya gelmiş durumdayız. Termik santral, TMSF'ye devrolmuş bir santraldi. TMSF de geçtiğimiz yılın sonu itibariyle yapmış olduğu ihale kapsamında bir özel işletmeye devretti. O tarihten itibaren de işletmeyi devralan firma süratle, tabii uzun süredir çalışmamasından kaynaklı bazı konular da vardı. Kontrolden geçirilmesi, gerek bakımın yapılması, gerek mekanik, gerekse elektronik aksamla ilgili onlar da artık son noktaya geldi. İnşallah haziran başı itibariyle ilk üniteyi devreye alacağız. Tabii uzun süredir işletmenin kapalı olmasından dolayı da kömür madeninde, elektrik üretim tesisinde işçilerimiz zaman zaman kısmi zamanlı ya da ücretsiz izinli gibi durumlarla çalıştırmak zorunda kalmışlardı. Şimdi işletme sahibi, daha önceden ücretsiz izin verilen personeline tekrar davetiye göndermek suretiyle tesise çalışmaya davet etmiştir. Önemli bir kısım işçimiz de davete icabet ederek tekrar tesiste çalışma iradesini ortaya koymuştur” dedi.

“Yılda 2 milyon 175 bin kilovat/saatlik bir elektrik üretimi olacak”

Tesisin üretim kapasitesinin yıllık 2 milyon 175 bin kilovat/saat olacağını belirten Bakan Dönmez, “An itibariyle şu anda müessesemizde 850 çalışanımız var. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren her aya 100'er kişi olmak üzere bin 250 kişiye ulaşacak şekilde bir istihdam planlaması olacak. Üretim ve istihdam açısından son derece kritik, bir de tabii ki Enerji Bakanlığı olarak enerji kaynaklarını sonuna kadar kullandırmak gibi bir hedefimiz var. Burası da son dönemde işletmeye alınmış olan tek yerli kömür santralimiz. İki ünite var, her ünite 145 megavattan oluşuyor. Toplamda yılda 2 milyon 175 bin kilovat/saatlik bir elektrik üretimi olacak. Kabaca 2,2 milyon kilovat/saat diyebiliriz. Bu büyüklük Eskişehir'deki elektrik ihtiyacının neredeyse yüzde 75'ini karşılayacak kapasite demektir. Yıllık 2,1 milyon ton kömür üretimi olacak yine buradaki madende. İlk etapta kömür ihtiyacını karşılamak üzere Çayırhan'da elektrik üretim anonim şirketi maden işletmesinden kömür tedarik edilecek. İleride de buradaki maden ocakları tam faal hale getirilmiş olacaktır. Bu süreci bugüne kadar yakından takip eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yine bir teşekkürümüz de işletmeyi devralan, işletme sahiplerine ve hiç şüphesiz burada çalışan kardeşlerimize. İnşallah bu tesis bölgede yerel kalkınmaya da ciddi anlamda gerek üretim gerek istihdam anlamıyla da katkı sağlayacak bir tesistir” ifadelerini kullandı.

“Böyle bir tesisin atıl kalması zaten düşünülemezdi”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile tesisin bir an önce çalışır hale getirilmesi için çalıştıklarını belirtti. Tesisin her geçen gün büyüyeceğini ve düzenli şekilde istihdam sağlayacağını belirten Oktay, “Gerçekten muhteşem bir tesis. Böyle bir tesisin atıl kalması zaten düşünülemezdi. Seçim çalışmalarımız çerçevesinde de bölgedeki yaptığımız çalışmalarda bu gündemimize geldiğinde hemen yakinen ilgilenmek istedik. Ve tüm tarafların kazanacağı da bir çözüm oluşsun arzusundaydık. Gerek burada tesis sahiplerinin, işletmecinin, işverenin gerek çalışanlarımızın gerekse yereldeki bölgemizin kalkınmasına katkı verecek bir çözüm, hamdolsun bugün o çözümü bulmuş durumdayız. Özellikle çalışanlarımızın çok büyük arzusu vardı. Bir an önce üretime dönmekle alakalı. Cumhurbaşkanımıza konuyu da arz ettik. Hemen, bir an önce çözüm bulunması doğrultusunda da direktiflerini aldık. Zaten çözüme ulaştık. Sayın bakanımız bu konuda yine çok çok yakinen takip ettiler. Çözüm iki üniteden oluşan bir tesis ve Eskişehir'in yüzde 75 enerji ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükteki bir tesisi düşünün. Dolayısıyla bir Haziran itibariyle işletmeye alıyoruz. Dolayısıyla hemen akabinde de ikinci ünitenin işletmeye alınması çalışmaları devam ediyor. Temmuzdan itibaren de yine hem hali hazırdaki tüm çalışanlarımız işbaşı yapıyor. Temmuz itibariyle de yine ilave her ay 100'er kişi olmak üzere de ekime kadar da ikinci ünitede devreye alınmış olacak. Bu ülkemiz için de, işveren için de, çalışanlarımız için de, yereldeki ilçelerimiz için de güzel bir kazanç oldu. Kazan kazan ilişkisi oldu. Hayırlı olsun diliyorum” dedi.

“Bölgedeki diğer yatırımlara da vesile olacağına inanıyoruz”

Tesisin bulunduğu konum itibarıyla hem Ankara'da hem de Eskişehir'de farklı yatırımların önünü açacağına inandıklarını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Özellikle Ankara ve Eskişehir arasındaki bir sınır ilçemiz. Güzel bir ilçemiz. Mihalıççık hemen yine yakınındaki Ankara'nın ilçeleri Nallıhan, Beypazarı ve Ayaş Çayırhan yine beldemiz olarak orada. Dolayısıyla herkesin mutlu olduğu, memnun olduğu, geleceğe daha böyle ümitle, umutla baktığı bir çözüm oldu. İnşallah bundan sonrası yatırımların genişleyerek bölgedeki diğer yatırımlara vesile olacağına da inanarak biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gerekli ne varsa bölgede her türlü çalışmalara da sonuna kadar katkı vermeye devam edeceğiz. Biraz önce gündeme gelen bir başka konu oldu. Burasıyla Mihalıççık arasındaki yolun daha kısa şekilde yapılmasıyla alakalı, yerel yönetimlerimizle ilgili tüm gerek valiliğimiz, gerek bakanlığımız tüm taraflar elini taşın altına koydu. Hemen şimdi orası yapılıyor olacak” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanı yardımcılığı sevdasına düştükleri için kendi vatandaşlarının sorunlarını göremiyorlar”

Konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da eleştiren Oktay, şu ifadeleri kullandı:

“Burasıyla Beypazarı arasındaki bir yol sorunu var. Belki oraya nasıl bir çözüm bulabiliriz diye bakıyoruz. Çünkü karayollarının ağında olsa çok daha rahat, büyükşehir belediyelerinde olduğu için büyükşehir belediyeleri de ne yazık ki buralara hizmet vermeyle alakalı bir dertleri bugüne kadar olmamış. Bugünden sonra da pek olacağı benzemiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı yardımcılığı peşindeler hala. Kendi seçmeninin verdiği yetkiyle seçmenine, bölgesine, ilçesine katkı vermekten ziyade oraların sorunlarını çözmekten ziyade il il, ilçe ilçe dolaşarak, bir cumhurbaşkanı yardımcılığı sevdasına düştükleri için kendi vatandaşının, kendi beldesinin, kendi ilçelerinin sorunlarını artık görmezden gelecek kadar burunların diplerini göremeyecek kadar makam mevki peşine düşmüş durumdalar. Ne yazık ki milletin verdiği yetkinin gereğini yapamayacak kadar da aciz duruma düşmüş durumdalar. Biz buraya da nasıl bir çözüm bulabiliriz? Ona da bakacağız. Dolayısıyla bölgenin sorunlarıyla alakalı tamamen yakından ilgiliyiz. Çok ciddi fırsatlar var. Bu sadece bu enerji alanında da değil. Özellikle bölgemizde biliyorsunuz nadir elementlerin de bulunduğu bir bölge. Bakanlığımızın çok yoğun çalıştığı bir konu bu. Gerek bunların değerlendirilmesi ama onun ötesinde yine tarım ve turizm potansiyeli açısından muhteşem potansiyeller var. Tüm alanları değerlendirmekle ilgili burada güzel bir çalışmamız var. Tüm ilgili arkadaşlarımızla, vekillerimizle, mülki idarelerimizle, belediye başkanlarımızla ilgili, bakanlıklarımızda koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde de inşallah 28 Mayıs'ı da geride bıraktıktan sonra güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa etmeye birlikte devam edeceğiz inşallah.”

“Cumhurbaşkanı yardımcılığına 7 kişi talip”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasının ardından 6'lı masanın belirttiği cumhurbaşkanı yardımcılığı sayısına atıfta bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bu arada siz tabii cumhurbaşkanı yardımcımız olarak beş yıldır tek başına bu görevin sorumluluğunu üstlendiniz. Yedi kişi şu anda talip. Büyük iş yapmışsınız” dedi.