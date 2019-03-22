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Cumhurbaşkanının sözleri Seyitgazilileri heyecanlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eskişehir mitinginde Seyitgazi Kırka’da Entegre Hastanesinin bu yıl yapılacağının sözü ve Gökbahçe mahallesine gölet müjdesini açıklaması ilçe halkını sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir mitinginde Seyitgazi Kırka'da Entegre Hastanesinin bu yıl yapılacağının sözü ve Gökbahçe mahallesine gölet müjdesini açıklaması ilçe halkını sevindirdi.


İlçeye kazandırdıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın "İlçemize, ilimize, ülkemize sayısız yatırımlar kazandıran mazlumun mağdurun gür sesi olan, gücünü milletten alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan eksik etmesin. Bölgemize, ilçemize göstermiş olduğu yakın ilgi, müjde ve desteklerinden dolayı şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ilimize teşrif eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'a da Seyitgazi-Kırka- Afyon karayolunda yaşanan mağduriyetimizi dile getirdik. Bakanımızdan bu yolun bir an önce tamamlanmasına dair söz aldık. İnşallah kısa sürede ilçemizin en önemli sorunlarından birisi daha çözüme kavuşacak" açıklamasında bulundu.

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