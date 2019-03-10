Cumhuriyet Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi Türkiye finalinde

Eskişehir Cumhuriyet Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi Nisan ayında Sinop'ta yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

2014 yılında Okul Müdürü Selim Yılmaz'ın önderliğinde kurulan Eskişehir Cumhuriyet Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi, 5 yıl içinde çeşitli başarılara imza attı. Kazandıkları başarılar hakkında Okul Müdürü Semih Yavuz, “Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nün il içi turnuvasında birinci olarak Ankara bölge turnuvasına katıldı. Ekibimiz orada da tur atlayarak Nisan ayında Sinop'ta yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. 5 yıldır geleneklerimizi, gelecekle buluşturup kaynaştıran, Eskişehir'i başarıyla temsil eden Cumhuriyet Anadolu Lisesi halk oyunları ekibinin öğrencilerini ve ekibin bugünlere ulaşmasında büyük emekleri olan beden eğitimi öğretmenleri ile antrenörlerini tebrik ediyoruz ” ifadelerini kullanarak Türkiye finalinde öğrencilerine başarılar diledi.