Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden ''Öğretmenlere Vefa Konseri''

Eskişehir Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri ve Müzik Öğretmeni Ahmet Suat Çakır'ın koro şefliğinde''Öğretmenlere Vefa Konseri'' düzenledi.

Eskişehir Yunus Emre Kültür Mekezi'ndeki konsere; Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kına, Eğitim Bir Sen Odunpazarı İlçe Başkanı Ertuğrul Baki, GHSM Odunpazarı Gençlik Merkezi Müdürü Şenol Cirit, Sanatçı Yaşar Aydın, Milli Zafer İlkokulu Müdürü Emine Tuç, 24 Kasım İlkokulu Müdürü Ramazan Gündoğmuş, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Nihat Demir, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve okulun eski ve yeni mezunları katıldı.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde başlayan konserin sunuculuğunu sanatçı Şeker Aybala üstlendi. Bağlama Üstadı Mehmet Özel'in de saz icrasında yer aldığı gecenin sonunda kürsüye çıkan Okul Müdürü Semih Yavuz, ''Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor'' şarkısını söyleyerek, ''Her şeyi ve herkesi unutabilirsiniz, alışveriş yaptığınız bakkalı, köşedeki çiçekçiyi, az görüştüğünüz akrabalarınızı, akşam yediğiniz yemeği gibi. Ama unutulmayan birileri varsa; ana gibi, yar gibi, evlat gibi... O da, öğretmenlerdir. Bana her şey, Cumhuriyet Lisesinde 6 yıl beni okutan Tarık Sayer ve Berrin Kalyoncuoğlu gibi öğretmenlerimi hatırlatıyor'' dedi.

Yavuz, geceye katılan Eskişehir'imizin emektar öğretmenleri Tarık Sayer ve Berrin Kalyoncuoğlu'nun elini saygı ile öptü. Program; konserin icrasında görev alan öğrenci ve saz üstadlarına; protokolün teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.