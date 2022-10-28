Cumhuriyet Bayramı özel konseri

Eskişehir Sanayi Odası'nın katkıları ile Büyükşehir Belediyesi Eskişehir Senfoni Orkestrası çok özel bir ‘Cumhuriyet Bayramı Konseri' gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü dolayısı ile düzenlenen konserde Cumhuriyetin ilan edilişine kadar geçen süreç ve Anadolu topraklarında yaşananlar senfoni orkestrası tarafından müzikal olarak yorumlandı. Ünlü Şef ve Besteci Ender Sakpınar'ın yönetiminde, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde yapılan konsere ESO Üyeleri ve aileleri katıldı.

Konser sonrası orkestrayı tebrik ederek bir konuşma gerçekleştiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladığımız bu özel günde böylesine güzel bir onuru bizlere yaşatan, Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyorum” dedi.

Sonsuza dek yaşayacak

Konuşmasında ‘fikri hür vicdanı hür bir neslin çocuklarıyız' değerlendirmesinde bulunan Kesikbaş, “Atamızın gösterdiği yolda, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bizlere emanet edilen Cumhuriyet, yakılan özgürlük ateşi bayrağımızın altında sonsuza dek yaşayacak” diye konuştu.

Konserde emeği geçenlere teşekkür eden Kesikbaş, “Böylesine güzel bir konseri bizlere sunan, başta Ender Sakpınar olmak üzere tüm sanatçı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.