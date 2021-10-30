Cumhuriyet çocuklarından muhteşem konser

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu'nun, Cumhuriyet Konseri etkinliğinde 98'inci yıl coşkusu yaşandı. Marşlara Eskişehirliler ile birlikte eşlik eden Başkan Ataç, “Cumhuriyet kenti Eskişehirimizden, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevgisi ve ilkeleri asla silinmeyecek” dedi.

Tepebaşı Belediyesi, özel ve milli günlerin anlamına uygun etkinlikler ile Eskişehirlileri bir araya getirmeye devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Çok Sesli Çocuk Korosu Cumhuriyet Konseri de vatandaşlardan beğeni topladı. Espark AVM'de düzenlenen konserde Derya İnanç'ın şefliğindeki 20 kişilik Çok Sesli Çocuk Korosu, seslendirdiği marşlar ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşattı. Eskişehirlilerin beğeni ile takip ettiği konserde İzmir Marşı, Atam İzindeyiz, Hayat Bayram Olsa gibi şarkı ve marşlara vatandaşlar da eşlik etti. Hayat Tepebaşı'nda Marşı'nı seslendiren koroya, Başkan Ataç şeflik yaptı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da konseri izlerken, vatandaşlar ile birlikte cumhuriyetimizin 98'inci yılını kutladı. Başkan Ataç, “Eskişehirimizin güzel insanları, cumhuriyete çok derin kökler ile yürekten bağlı. Tepebaşı Belediyesi olarak bizler de aynı hassasiyetle birbirinden özel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Çok Sesli Çocuk Koromuzun verdiği konser de taşıdığı anlam ile vatandaşlarımızın beğenisini topladı. Cumhuriyet kenti Eskişehirimizden, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevgisi ve ilkeleri asla silinmeyecek” diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü'nün de katıldığı konserden dolayı mutlu olduğunu belirten vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.