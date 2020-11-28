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Cumhuriyet savcısından hayran bırakan kareler

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Mehmet Müsebbih Ergin, tatil günlerinde elinde fotoğraf makinası ile görev yaptığı kentin güzelliklerini ölümsüzleştirirken adeta kart postallık kareler kaydediyor.


Eskişehir de, 8 yıldır, meslekte ise 40'ıncı yılı olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Müsebbih Ergin, özellikle hafta sonları kentin güzelliklerini fotoğraflamak için sokak sokak geziyor. Eskişehir'in dışında komşu kentlerdeki tarihi ve turistik bölgeleri de fotoğraflayan Ergin, ayrıca daha önce görev yaptığı Edirne'deki birçok tarihi eseri de fotoğraflamıştı.


Ulusal ve uluslar arası yarışmalarda birçok kurumun açtığı yarışmalarda ödül kazanan 17 yıllık fotoğraf sanatçısı olan Ergin, bugünlerde Eskişehir'in sonbahar görüntülerini vizörün arkasından kendine has bakışı ile kaydediyor. Ergin'in deklanşöründen adeta kartpostallık kareler ortaya çıkıyor.

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