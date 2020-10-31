Cumhuriyet Sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Cumhuriyet'in 97'nci yılı kapsamında, Odunpazarı Belediyesi tarafından “Dış Basında Cumhuriyet'in 21. Yılı ve Avrupa” isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Cumhuriyet 21'inci yılında iken Fransız Vanguard dergisinde, Türkiye üzerine yer alan makalelerin ve fotoğrafların bulunduğu sergide, Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı yer alıyor. Osman Yaşar Tanaçan'ın arşivlerinden derlenerek oluşturulan sergi, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in gençleri, eğitim, sağlık, çocuk, Türk kadını, maaliye, endüstri, tarım, halk evleri gibi birçok konunun belgelendiği fotoğraflardan oluşuyor.

“Dış Basında Cumhuriyet'in 21. Yılı ve Avrupa” isimli fotoğraf sergisini merak eden vatandaşlar; cuma, cumartesi ve pazar günleri, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi'ni ziyaret edebilir.