Cupcake ve limonata ikramI

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) tarafından Eskişehirlilere cupcake ve limonata ikram edildi.

Eskişehir Doktorlar Caddesi girişinde düzenlenen etkinlikte, Turizm Fakültesi öğrencilerinin yaptığı cupcakeler, EMYO öğrencilerinin yaptığı limonatalar, yine öğrenciler tarafından Eskişehirlilere ikram edildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden Öğr. Gör. Emrah Yıldız, “Bugün burada düzenlediğimiz etkinlik gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve EMYO aşçılık programındaki öğrencilerimizin Turizm Haftası kapsamında düzenledikleri ortak bir etkinliktir. Bu etkinlik kapsamında Üniversitemizi temsilen öğrencilerimizin hazırlamış olduğu kekleri limonatayla birlikte Eskişehirlilere ikram ediyoruz” dedi.

Eskişehirlilerle bütünleşme sağlanması adına güzel bir organizasyon olduğunu ifade eden Yıldız, “Bizler hem Üniversitemizi tanıtmak amacıyla hem de Turizm Haftasında turizmin paydaşları olarak Üniversitemizin de içinde bulunmasını sağlayacak etkinlikler düzenlemeye gayret ediyoruz. İnşallah bu organizasyonumuz da güzel geçecek. Hayırlı olacağını umuyoruz” şeklinde konuştu.