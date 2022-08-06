Daha önce koltuğu sokağa bağlayan esnaf şimdi de çöp konteynerini zincire vurdu

Eskişehir'de daha önce sokakta bulunan koltuğunu direklere bağlayan Karadenizli fırın esnafı, şimdi de çöp konteynerini zincirle bağladı.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de bir ara sokakta bulunan Karadenizli işletmecilerin işlettiği fırının karşısında bulunan duba ve elektrik direğine metal tellerle bağlanan koltuk gündem olmuştu. Aynı fırın bu defa da işletme önünde bulunan çöp konteynerini kalın bir zincirle dükkâna bağlandığı görüldü. Asma kilitle kilitlenen konteynerin üzerinde fırının isminin yazdığı görülürken, bağlanma amacının koltukta olduğu gibi yer değiştirilmesinin önüne geçilmek olarak yorumlandı. Ayrıca konteynerin kapağının da zincire vurulması belirli kişilerin çöp atacağını düşündürdü.