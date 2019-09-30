Daha temiz bir Tepebaşı için çalışmalar devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi, ilçe halkının memnuniyeti ve temiz çevre duyarlılığı ile sürdürdüğü çalışmaları aralıksız biçimde sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa'ya ulaşan kent sakinlerinin bahçe ve budama atıklarından kül ve cüruf atıklarına, mobilya ve ev eşyası atıklarından tadilat atıklarına kadar her türlü atığı, gelen talepler doğrultusunda evlerinden teslim alıyor. Ekipler, bahçe ve budama atıklarını Cuma günleri, kül ve cüruf atıklarını her gün 19.00-23.00 saatleri arası, mobilya ve ev eşyası atıkları Çarşamba günleri ve tadilat atıklarını 5 çuvala kadar ücretsiz olmak üzere Salı ve Çarşamba günleri alıyor.

Öte yandan yetkililer, çöp çıkarma saatlerinin her gün 19.00-23.00 arası olduğunu belirterek vatandaşlardan konuya duyarlı olmaları için ricada bulunduklarını belirtti.