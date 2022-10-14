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DAK, Birleşmiş Milletler tatbikatında tam not aldı

Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibi 7,2 büyüklüğünde deprem senaryosu üzerinden yapılan “INSARAG AEME Bölgesel Deprem Müdahale Tatbikatı”nda verilen görevleri başarıyla gerçekleştirdi.


Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu'nun (INSARAG) Afrika, Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi (AEME) Deprem Müdahale Simülasyon Tatbikatı (ERE SIMEX) Ankara'da gerçekleştirildi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta 7,2 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu üzerinden çalışma yapıldı. Tatbikata katılan Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibi verilen görevleri başarıyla yerine getirdi.

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