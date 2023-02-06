DAK depremin vurduğu Adana için yola çıktı

Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Eskişehir'den 2 araç ve 16 kişilik ekiple deprem bölgesi Adana'ya doğru yola çıktı.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı koordinasyonuyla deprem bölgesi için görevlendirildi. Eskişehir'den 2 araç ve 16 kişilik ekiple yola çıkan DAK, depremin vurduğu 10 ilden biri olan Adana'ya hareket etti. Depremde, son açıklanan bilgiye göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 118 kişinin yaralandığı ve 16 binanın yıkıldığı Adana'da arama kurtarma çalışmalarında görev alacak.