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DAK ekibi destekçilerini bekliyor

Eskişehir’de 60 kişilik gönüllü ekibiyle arama kurtarma faaliyetlerine katılan Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK), açtığı stantlarla yeni destekçilerini bekliyor.

Eskişehir'de 60 kişilik gönüllü ekibiyle arama kurtarma faaliyetlerine katılan Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK), açtığı stantlarla yeni destekçilerini bekliyor.


2014 yılında ‘Her cana bir nefes' sloganıyla yola çıkan Dorlion Arama Kurtarma Derneği, arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra açtığı stantlar ile de şehrin önemli bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor. Tamamını gönüllülerin oluşturduğu 60 üyelik ekip, son olarak bir alışveriş merkezinde stant açtı. Açılan stantta derneğin çalışmaları ve dernek hakkında bilgiler veren DAK Başkan Yardımcısı Ümit Avcı, vatandaşların ve sponsorların desteklerini beklediklerini ifade etti. Çoğu zaman gönüllülükten öte bir durumda faaliyetlerde bulunduklarını ifade eden Avcı, “Örneğin arama kurtarma çalışmalarına gittiğimiz aracımızı kendi imkanlarımızla aldık. Derneğimizin üyelerinin aidatlarından toplanan parayla alındı” dedi.


“Gönüllülükten öte biz aşırı gönüllü bir derneğiz”


Açılan stantta sergilenen arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanları zaman zaman kendi imkanlarıyla aldıklarını ifade eden Başkan Yardımcısı Avcı, “2014 yılında her cana bir nefes olmak için kurulmuş 60 üyeli bir derneğiz. Hepimiz gönüllüyüz. Bir farkındalık oluşturmak için de burada motosikletli arkadaşlarımızla beraber bir stant açtık. Bu stanta da arkadaşların ve sponsorların katkılarını bekliyoruz. Ekipmanlarımızı sponsorlarımızın desteği vasıtasıyla temin etmeye çabalıyoruz. Kendi imkanlarımızla aldığımız malzemelerimiz de var. Örneğin arama kurtarma çalışmalarına gittiğimiz aracımızı kendi imkanlarımızla aldık. Derneğimizin üyelerinin aidatlarından toplanan parayla alındı. Bize herhangi bir maddi yardım gelmiyor. Kendi aidatlarımızla geçinen bir derneğiz. Gönüllülükten öte biz aşırı gönüllü bir derneğiz ama biz seviyoruz bu işi” şeklinde konuştu.

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