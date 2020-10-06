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DAK ekiplerinden kuş kurtarma operasyonu

Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri, Eskişehir’de bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kuşu kurtararak doğaya saldılar.

Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri, Eskişehir'de bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kuşu kurtararak doğaya saldılar.


Eskişehir'in Büyükdere Mahallesinde bulunan 3 katlı bir binanın havalandırma boşluğuna kuş düşmesi üzerine, bina sakinleri durumu DAK ekiplerine bildirdi. Ekipler, kısa sürede bölgeye gelerek yaralı kuşu sağlıklı bir şekilde bulunduğu yerden kurtararak doğaya salınımını gerçekleştirdiler. DAK Başkanı Abdullah Aydıngör, "Her canlıya imkanlarımız çerçevesinde anında reaksiyon vermekteyiz. Ayrıca operasyonlara katılmak için zaman ve imkanlarından ödün veren, gönüllülük esasını gösteren ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

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