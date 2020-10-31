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DAK İzmir'de Emine teyzeyi kurtarma çalışmalarına katıldı

İzmir depremi sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla giden Eskişehir Dorlion Arma Kurtarma Ekipleri (DAK) gece boyu enkazda çalışmalarını sürdürdü.


İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem sonrasında yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yıkılan binalardan Barış Sitesindeki gece boyu devam eden arama çalışmalarına 7 kişilik Eskişehir DAK ekibi de katıldı. Ekibin de katkısı ile enkaz altında 13 saat sonra 62 yaşındaki Emine teyze kurtarıldı. Gece boyu dinlenmeden çalışmalarını sürdüren DAK ekibi, enkaz altında bulunan vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor.

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