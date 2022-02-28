Dakikalar içinde bin 250 genç kayıt oldu

Tepebaşı Belediyesi'nin 3 farklı noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri'nde, yeni dönem eğitimleri başlıyor. Ücretsiz olacak 38 farklı branştaki eğitim ve üniversiteye hazırlık eğitimleri için bin 250 öğrenci online olarak kayıt yaptırdı.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı ve 3 noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek yeni dönem eğitimleri için kayıtlar, 27 Şubat Pazar günü online olarak alındı. Ücretsiz ve yüz yüze gerçekleştirilecek kurslar için merkezlerde, koronavirüse karşı tüm tedbirler alınırken eğitim salonları, sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi. Online kayıt işlemlerine gençler, yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 2 saatlik sürede bin 250 gencin kayıt işlemi gerçekleştirildi.

Tüm branşlar için kontenjanlar dolarken, eğitimler 7 Mart tarihinde başlayacak. Kurslara kayıt yaptıran gençler de Tepebaşı Belediyesi'ne ücretsiz olarak sunulan eğitim çalışmaları için teşekkürlerini iletti.