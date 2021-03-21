DAK'ın Genel Kurulunda Aydıngör güven tazeledi

Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan Dorlion Arama Kurtarma Derneği Genel Kurulunda, oy birliği ile Başkan Abdullah Aydıngör yeniden başkan seçildi. Ekip olarak oy birliği ile tekrardan yönetime seçilen Aydıngör tüm üyelere teşekkür etti. Seçim sonrasında konuşan Aydıngör, "Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu unutmamalıyız. Gönüllü dernekler özellikle afetlerde çok faal şekilde çalışmaktadır. Ekip olarak akredite sürecini tamamladık. Ekip üyelerimiz Eskişehir AFAD'dan ‘kentsel hafif arama kurtarma ve doğada arama kurtarma' eğitimi ile İl Sağlık Müdürlüğünden ‘ilkyardım' eğitimlerini tamamladık. Artık her yerde aktif şekilde görev alıp başarı ile tamamlayacağız" dedi.