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DAK'tan gönüllülere eğitim

Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibi, arama kurtarma gönüllülerine doğada hayatta kalma, tırmanış ve yürüyüş eğitimleri verdi.


Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma (DAK), ekibe yeni katılan arama kurtarma gönüllülerine gerekli eğitimleri vermeye devam ediyor. Son olarak Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz ve Karakaya mahallelerinde gerçekleştirilen eğitime 15 kişi katıldı. Gönüllüler, engebeli ve eğimli arazide tırmanış, yürüyüş, hayatta kalma ve kamp eğitimleri aldı. Eğitimler profesyonel eğitmenler eşliğinde yapıldı.

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