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Damada gelenek adı altında zor anlar yaşattılar

Eskişehir’in Günyüzü ilçesindeki düğünlerde damada çeşitli zorluklar yaşatma geleneğinden Duran Mutlu da kurtulamadı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki düğünlerde damada çeşitli zorluklar yaşatma geleneğinden Duran Mutlu da kurtulamadı.


Günyüzü'nde Elif Yıldız ile Duran Mutlu çifti, hafta sonu dünya evine girdi. Düğün günü kına merasiminde damadın arkadaşları ilk olarak damadın ağzına emzik soktular. Ardından yöreye ait Cezayir oyunuyla damadı kemerle döven arkadaşları, bölge için önemli bir geleneği yerine getirdi. Düğün boyunca devam eden şakalar yüzünden Duran Mutlu zor, ama bir o kadar da eğlenceli düğün geçirdi.

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