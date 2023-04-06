Davetiye satıcıları düğün sezonundan umutlu

Eskişehir'de davetiye satıcıları, düğün sezonu öncesinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle işleri etkilenmesine rağmen sezonun güzel geçeceğine inandıklarını söyledi.

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte davetiye satıcılarında hareketlilik başladı. İşletmelerde çeşit çeşit davetiyeler raflardaki yerini aldı. Eskişehir'de düğün hazırlıkları yapan vatandaşlar davetiye bastırma telaşına girerken, davetiye işi yapan işletmeciler vatandaşların talebinden memnun olduğunu ancak fiyatların biraz yüksek olduğunu belirtti. İşletmeciler, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle işlerin biraz etkilendiğini ifade etse de yeni sezonda işlerin güzel olacağını vurguladı.

Eskişehir'de 10 yıldır davetiye işi yapan Uğur Kilitçi, düğün sezonu yaklaşırken vatandaşların davetiyelere talebi olduğunu belirterek, “Düğün sezonu yaklaşırken işler iyi. Vatandaşların davetiyelere talebi oluyor, ama fiyatlar insanları biraz yoruyor. Davetiye son nokta olarak görülüyor. Eskilere nazaran davetiye yaptıranlar biraz düşük. Eskiden bin adet davetiye yaptıran şu an 700-800 adet yaptırıyor. Davetiye sayıları düşüşte. Belirli yerler illa ki bin tane, 2 bin tane yaptırıyor. Vatandaşlar, daha çok evlenme düğünü için davetiye yaptırıyorlar. Sünnet düğünü için de yaptırıyorlar ama eskisi kadar rağbet yok” dedi.

“Sezonun güzel geçeceğine inanıyoruz”

Birçok çeşit davetiye tasarımı yaptıklarını söyleyen Uğur Kilitçi, “Düğün sezonu iyi başlıyordu, deprem olunca durdu. İşin doğrusu deprem biraz işleri etkiledi ama umudumuz var. İnsanlar evlilik hazırlıkları yapıyor. 3-4 tane kataloğumuz var. Davetiye çeşidimiz bol. Şeffaf davetiye, ekonomik davetiye ve düğün davetiye çeşitlerimiz mevcut. Her bütçeye uygun davetiyelerimiz var. Onun haricinde kendi tasarımlarımız da var. Onları da kişiye özel yapıyoruz. Sezonun güzel geçeceğine inanıyoruz” diye konuştu.