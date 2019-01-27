Dayanışma'nın en güzel örneği “Halk Market”

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulamalarına yepyeni bir boyut kazandırdığı ‘Halk Market' çalışmalarına devam ediyor.

İnsana değer veren projelerle ön plana çıkan Odunpazarı Belediyesi, Halk Market ile Türkiye'ye örnek olmayı sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi göndermek yerine vatandaşların ihtiyaç duydukları ürünleri kendileri seçebilmesine olanak sağlıyor. Market formatında olan Halk Market, belediyeye bağış olarak verilen gıda, temizlik ve giyim maddelerini niteliklerine uygun koşullarda depoluyor. Halk Kart sahibi ihtiyaç sahipleri de Halk Market'e giderek ücretsiz olarak ihtiyaçlarını karşılıyor.

“Yoksullukla Mücadele Günü” olan 17 Ekim 2015 tarihinde açılan Halk Markete, kurulduğu günden bugüne kadar 2 bin 291 hane başvurdu. Yapılan değerlendirme ve tespit çalışmalarının ardından bin 26 hane her ay düzenli olarak Halk Market'ten yararlanıyor. Yapılan bu yardımların yüzde 40'nı bağışlar oluşturuyor. Halk Markette 120 farklı kalemde gıda ürünü, 40 farklı kalemde ise temizlik ürünü bulunuyor. Halk Marketten bu güne kadar 7 bin 700 parça kıyafet yardımı yapıldı. Yardımı yapılan bu kıyafetlerin yüzde 100'ünü ise halk markete yapılan bağışlar oluşturuyor.

İhtiyaç sahiplerinin Halk Market'ten faydalanabilmeleri için Halk Kart sahibi olmaları gerekiyor. Halk Kart ise yine Halk Market yetkililerinin önemli kriterlerle belirlediği kişilere veriliyor. Alışveriş limitleri “Halk Kart”a tanımlanırken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar kartlarına yüklenen miktar doğrultusunda piyasadan çok düşük fiyatlara alışveriş yapabiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların; Halk Market'in 0222 240 48 43-33 numaralı telefonu arayabileceği ya da Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan Halk Market'e giderek başvuruda bulunabilecekleri bildirildi.