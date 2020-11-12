İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dazkırı Belediye Başkanı Taylan'dan Başkan Kurt'a ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan ile bir araya geldi.


Odunpazarı Belediyesi ile kardeş belediye olan Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyaret, samimi bir ortamda gerçekleşti. İki kardeş belediyenin başkanları bir süre sohbet etti. Odunpazarı Belediyesinin Odunpazarı ve Eskişehir halkı için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Başkan İsmail Taylan, Odunpazarı'nın Başkan Kurt döneminde örnek kentler arasına girdiğini söyledi. Dazkırı Belediyesi olarak Odunpazarı Belediyesinden feyiz aldıklarını dile getiren Başkan Taylan, “Odunpazarı Belediyesi ile Dazkırı Belediyesi kardeş belediye. Bu durumdan bizi mutlu ediyor. Odunpazarı Belediyesi ile birlikte daha çok çalışma yapmak istiyoruz. Bunu konuşmak için Başkanımız Kazım Kurt'u ziyaret ettik. Kendisine misafirperverliği için teşekkür ediyorum” dedi.


Taylan'ı ağırlamanın kendisine mutluluk verdiğini belirten Başkan Kurt, ziyaret için Taylan'a teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesi ile Dazkırı Belediyesinin birlikteliğinin uzun yıllar devam edeceğini kaydeden Başkan Kurt, Taylan'a çalışmalarında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.