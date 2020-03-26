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Dede Korkut Parkı geçici olarak kullanıma kapatıldı

Eskişehir’de, Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği, kent merkezinde bulunan Dede Korkut Parkı geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Eskişehir'de, Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği, kent merkezinde bulunan Dede Korkut Parkı geçici olarak kullanıma kapatıldı.


Edinilen bilgiye göre; Korona virüsün yayılmasını önlemek adına alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Dede Korkut Parkı Eskişehir Valiliği tarafından alınan kararla geçici olarak kapatıldı. Virüs tehlikesine karşı parkın giriş-çıkışları başta olmak üzere; koşu parkuru, spor ve oturma alanları gibi el temaslarının yoğun olduğu yerler İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince, güvenlik şeridi çekilerek tedbir alındı.


Öte yandan Dede Korkut Parkı için alınan kararın, kentte bulunan diğer parklarda da uygulanması bekleniyor.

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