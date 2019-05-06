Dede Korkut parkına 360 fidan dikildi

Bakım ve budama çalışmaları başlatılan Dede Korkut parkında, kesilmek zorunda kalınan, yaşlı, yan yatmış ve kısa ömürlü ağaçların yerine 360 adet fidan dikildi.
Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü 310 adet mavi servi ve 50 adet de ıhlamur fidanını parkı çevreleyen alana dikti. Eski dikilmiş fidanların da bakımı yapıldı. Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri; ağaç kesilmesi sırasında oluşan tepki ve hassasiyetlerin dikkatle değerlendirildiğini, çalışmaların uzmanların kontrolünde yapıldığını, parkın daha güzelleşeceğini açıkladılar.