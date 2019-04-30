Dede Korkut Parkı'nda bakım ve budama çalışmaları

Bakım çalışmaları kapsamında park içerisinde orman mühendislerinin kontrolünde yaşlı, yan yatmış, içi kovuk devrilme riski olan, sıkışık ve formu bozuk ağaçlar kesiliyor. İyi durumdaki ağaçların ise budamaları yapılıyor. Daha çok parkın dış çevresinde yer alan kavak, aylantus, gladiçya, akasya ve maklora gibi ömrü 20-25 yıl olan, park ve peyzaj sahalarında makbul olmayan ağaçların yerine de ömrü 100 yıldan fazla olan çam ve çınar türleri dikilecek.