Dedeler ekibi beğeni topladı

Eskişehir'in sevilen halk müziği sanatçısı Mehmet Özel'in gözetiminde eğitim alan "Dedeler Ekibi" verdiği konser ile beğeni topladı. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser programına çok sayıda müziksever katılırken, Dedeler Ekibi aldıkları eğitimler neticesinde gösterdikleri performans ile davetlilerden alkış aldı. Sevilen türküleri başarı ile icra eden kursiyerler, konseri izleyenlerden tam not almayı başardı.