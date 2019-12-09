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‘Dedem Korkut ve Türk Töresi' söyleşi

Eskişehirli eğitimci-yazar-Ahmet Urfalı; Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencileriyle, okulda ‘’Dedem Korkut ve Türk Töresi’’ konusu üzerine söyleşi yaptıFatih fen Lisesi Kütüphanecilik Kulübü’nün ‘Okuma Atölyesi’ çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen söyleşiye; Okul Müdürü Ali Rıza Ezen, Müdür Yardımcısı Ahmet Tekin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Eskişehirli eğitimci-yazar-Ahmet Urfalı; Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencileriyle, okulda ‘'Dedem Korkut ve Türk Töresi'' konusu üzerine söyleşi yaptı


Fatih fen Lisesi Kütüphanecilik Kulübü'nün ‘Okuma Atölyesi' çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen söyleşiye; Okul Müdürü Ali Rıza Ezen, Müdür Yardımcısı Ahmet Tekin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ve yazar Feride Turan danışmanlığında yürütülen etkinliğe Ahmet Urfalı'nın özgeçmişinin okunmasıyla başlandı. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ve yazar Feride Turan; ‘Dedem Korkut' hakkında öğrencilere bilgi verdi. Öğrencilerin; konu ile ilgili soruları, eğitimci- yazar Ahmet Urfalı tarafından cevaplandırıldı. Eğitimci - yazar Ahmet Urfalı, ‘'Dedem Korkut Kitabı'nın; Vatikan ve Dresden'den sonra, üçüncü orijinal nüshasının da bulunması ve bu nüshada iki yeni hikâyenin de yer alması, Türk kültür camiasında sevinçle karşılandı. Dedem Korkut Kitabı; Türk kültürü, tarihi, sosyolojisi, sosyal psikolojisi, halkbilimi gibi pek çok alanda ana kaynaktır. Dedem Korkut Kitabı; kültürel değerlerimiz, ahlâkî normlarımız, evrensel mesajlarımız ve inanç temellerimiz açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Her Türk genci bu kitabı başucu eseri yapmalıdır'' dedi.


Söyleşinin ardından Urfalı; imzalı şiir kitaplarından ‘Adı Yemen'dir' ile ‘İşitin Ey Yârenler' adlı şiir kitabını katılımcı öğrencilere armağan olarak verdi.


Etkinlik; Fatih fen Lisesi Müdürü Ali Rıza Ezen tarafından eğitimci- yazar Ahmet Urfalı'ya, ‘teşekkür belgesi' taktim etmesi ile sona erdi.

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