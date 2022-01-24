Define cinayetinde tutuklu 2 sanık hakkında ‘müebbet' hapis istemi

Eskişehir'de define ararken hazırladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 2 kişinin yaralanmasına sebep oldukları ve patlayıcıyı hatalı infilak ettirdiğini düşündükleri Mehmet Sarıoğlu'nu döverek öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2'si tutuklu 6 sanık hakkında müebbet hapse kadar değişen cezalar istendi.

Eskişehir'de Mehmet Sarıoğlu; Ömer Karataş, Sevinç Emre, Murat Köse, Servet Kayan, Bekkican Karataş ve Kaan Karataş ile birlikte Mihalgazi ilçesi Sakarılıca Mahallesi Parmaklı mevkiinde define aramaya gitti. Burada izinsiz kazı yapan 7 şüphelinin, önlerine çıkan kayayı aşmak için kullanmak istedikleri el yapımı patlayıcı infilak etti. Şüphelilerden Ömer Karataş yüzünden ve elinden yaralandı. Patlamanın ardından şüpheliler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağır yaralanan Ömer Karataş'ın kardeşleri Kaan ve Bekkican Karataş, patlayıcı hatalı infilak ettirdiğini düşündükleri Mehmet Sarıoğlu'nu darp ederek ağır yaraladı. Sarıoğlu, hastaneye ulaştırılamadan hayatını kaybetti.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, tutuklu sanıklar Bekkican ve Kaan Karataş ile tutuksuz sanıklar Ömer Karataş, Sevinç Emre, Murat Köse ve Servet Kayan hazır bulundu. Duruşmaya maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu 2 sanık hakkında müebbet hapis cezası istendi

Cumhuriyet savcısı duruşmada esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada tutuklu sanıklar Bekkican ve Kaan Karataş hakkında ‘hakaret', ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' ve ‘kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçlarından 6 yıl 3 aydan 15 yıla kadar, ‘kasten öldürme' suçundan ise müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaada tutuksuz sanıklar Ömer Karataş, Sevinç Emre, Murat Köse ve Servet Kayan hakkında ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' ve ‘kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçlarından 6 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıklar, savunmalarında önceki beyanlarını tekrar ederek, suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için süre verilmesine karar vererek sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet, duruşmayı 3 Mart'a erteledi.