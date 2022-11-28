Değişken havalar çorbalara talebi arttırdı

Eskişehir'de değişken havalarla birlikte hastalıklardan korunmak isteyen insanlar çeşitli çorbaları sık tüketmeye özen gösteriyor.

Sonbaharla birlikte hava değişimleri insanların sık hasta olmasına neden oluyor. Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de soğuyan havalar vatandaşları olumsuz yönde etkiliyor. Değişken havalarda hasta olmak istemeyen ve korunmak isteyenler ise çeşitli çorbalar ile bağışıklık sistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

Özellikle sabah ve öğle tüketilen çorbalar hakkında konuşan şef Sabri Asar, sakatat çorbalarının sık tercih edildiğini aktardı. Odunpazarı İlçesi'nde bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde lokanta işleten Asar, "Kelle paça, ayak paça, kuzu gerdan, işkembe, mercimek ezogelin gibi çorba çeşitlerini insanlar özellikle gribe karşı kalkan olarak kullanıyor. Sabahları paça ve sakatat çorbaları çok fazla tercih ediliyor. Fiyat aralığımız porsiyon olarak, 15 liradan başlayıp 35 liraya kadar çıkıyor. Örneğin mercimek ve tavuk çorbaları 15 TL iken paça çorbaları 30 liradan satılıyor. Kuzu gerdan ve bamya çorbaları da 35 liradan satışa sunuyoruz" dedi.