Değişören Üçüncü Geleneksel Çekme Helva Günü

Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın'ın katılımı ile Değişören 3. Geleneksel Yöresel Çekme Helva Günü gerçekleştirildi.

Yöresel yöntemlerin kullanıldığı Çekme Helva yapımına eşlik eden Kaymakam Demirkol ve Belediye Başkanı Kalın, helva ustalarına yardım ettiler. İlçeye Bağlı Değişören Mahalle halkı tarafından soğuk kış günlerinde geleneksel tatlısı ve eğlencesi olan, ayrıca somut olmayan kültürel miras olarak bilinen Çekme Helva yapımı her yılın ilk haftası yapılarak kutlanıyor. Yerel kültürünü yaşatmak isteyen Değişörenliler, bu kültürlerini gelecek kuşaklara aktarmak için bir araya geliyor.

Geleneksel Çekme Helva Gecesine katılan Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, gelenek haline getirilen geceye katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bu tür geleneklerin ilçemizde yaşatılması ve kuşaklar arasında devam ettirilmesi gerçekten çok önemli. Bu tür organizasyonları yeniden canlandıran başta muhtarımız ve Belediye Başkanımız Hasan Kalın'a ve bu konuda duyarlı olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür geleneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılarak dünyada tanıtılmasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Hasan Kalın ise konuşmasına bilinen bir deyim olan, ‘Gönül ne kahve ister, gönül sohbet muhabbet hepsi bahane' sözleriyle başlayarak şunları kaydetti:

“Çekme Helva Günü sebebiyle Değişören mahallemizdeyiz. Tüm işlemleri tamamlanan geleneksel helvamızı hep birlikte yemekteyiz. İnşallah bu etkinlikler, bu gelenekler, bu somut olmayan mirasımız, gelecek nesillere de bu vesilelerle aktarılır. Bu vesileler ile birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. 2019 yılı da memleketimize, hayırlar, güzellikler getirsin. Çekme Helva tadında bir 2019 yılı temenni ediyorum. Ben bütün hemşerilerimize bu geniş ve sıcak katılımlarından dolayı da teşekkür ediyorum.”

3.Geleneksel Çekme Helva Gecesini düzenlenmesinde emeği bulunan Değişören Mahalle Muhtarı Selami Özdemir ise, “Geleneksel hale getirdiğimiz Çekme Helva gecemize katılan Kaymakamımız Demirkol, Belediye Başkanımız Kalın ve davetimize katılan tüm hemşerilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Diğer mahallelerimizden de katılımlar oldu. Biz de inşallah bundan sonraki senelerde de bu geleneği sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Geceye katılan Değişörenliler ise Çekme Helvanın tadına bakmak, birlikte vakit geçirmek ve güzel bir sohbet ortamı isteyen tüm vatandaşları beklediklerini dile getirdiler.