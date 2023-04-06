Delil Ateş: “Türkiye Yüzyılı, gençliğin yüzyılıdır”

Gündeme dair açıklamalar yapan ve Türkiye'nin önümüzdeki süreçlerde yapacağı girişimlerde gençliğin de aktif rol alacağını belirten Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, “Gençlik bu yüzyılda liderinin yanında yer alarak, sürecin aktif yürütücüsü olacaktır. Türkiye Yüzyılı, gençliğin yüzyılıdır” dedi.

Akil Gençler genel başkanı Delil Ateş gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özellikle son döneme damgasını vuran yerli otomobil TOGG'un herkes için gurur kaynağı olduğunu belirten Delil Ateş, yeni yüzyılda gençliğin aktif rol üstleneceğini belirtti. Ülkemiz için gurur kaynağı olan diğer alanlarda da gençlerin üzerine düşeni fazlasıyla yapacağını belirten Ateş, “Gençlik her alanda girişimci ruhuyla ve mücadeleci kişiliğiyle sahalarda olacaktır” dedi.

“Türkiye Yüzyılı, gençliğin yüzyılıdır”

Yaptığı açıklamada gençlerin her alanda sahada olacağını belirten Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin 60 yıllık hayali olan yerli araba TOGG ile üretildi. İlk 2 otomobil, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen tören ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi. Hepimiz için gurur kaynağı olan yerli aracımızın, ikinci yüzyılımızın ilk günlerinde yollara inmesi hepimizi mutlu etmiştir. Savunma sanayisinde yerlilik anlamında atılan adımların tüm alanlarda atılması ülkemizin ikinci yüzyılımızda Dünya'da lider ülke olma yolunda hızlıca ilerlemesi konusunda güçlü adamlardır. Türkiye Yüzyılı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan‘ın güçlü liderliği ve vizyonuyla başlamıştır. Gençlik bu yüzyılda liderinin yanında yer alarak, sürecin aktif yürütücüsü olacaktır. Türkiye Yüzyılı, gençliğin yüzyılıdır. Gençlik her alanda girişimci ruhuyla ve mücadeleci kişiliğiyle sahalarda olacaktır. Bu anlamda gençliğin önünü açan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Gençliğin yüzyılında kadim coğrafyamızın değerlerine sımsıkı sarılarak geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Dünya'ya örnek olacak hamlelerin hepsinde gençliğinde imzası olacaktır. Gençlik yeni yüzyılda hem mutfak kısmında hem de öncülük kısmında enerjisine yakışacak şekilde bulunacaktır. Ülkemizin ilerlemesi karşısında gerek batının hamleleri gerekse batının ülkemiz içindeki işbirlikçilerine karşı mücadelemizi de dün nasıl sürdürdüysek bugün de sürdürmeye devam edeceğiz. Gençliğin yüzyılı başlamıştır. Ülkemizin yüzyılı başlamıştır. Gençlik için de Türkiye için de hemen şimdi diyoruz.”