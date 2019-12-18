Della Miles Eskişehir'e geliyor

Michael Jackson ve Whitney Houston gibi birçok sanatçının vokalistliğini yapan ve 2018 yılında dinini Müslüman olarak değiştirip Türkiye'ye göç ederek dünya gündeminde konuşulan Amerikalı sanatçı Della Miles, Uluslararası Göçmenler Günü özel programına katılmak için Eskişehir'e geliyor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 20 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle Eskişehir'de düzenlenecek olan programın onur konuğu olarak Della Miles, Eskişehir'de sahne alacak. Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde Cuma günü saat 13.45'te gerçekleştirilecek festivale ayrıca O Ses Türkiye sanatçıları olan Moldovalı Leonida Timus, İranlı Sahahabodin Talebsarbazı, Türkmenistanlı Begench Orayev de eserleriyle Eskişehir'i renklendirecek.

Düzenlenen program Eskişehir halkı, Eskişehir'e göç eden yabancılara, Türk ve yabancı öğrencilere ücretsiz olacak.