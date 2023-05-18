Demiryol-İş Sendikası'ndan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne cevap

Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ramazan Kaya, ESTRAM üyelerinin ücretleri ile ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden halkı ve çalışanları yanıltıcı açıklamada bulunulduğunu belirterek, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, söz konusu açıklamasında sosyal yardım, ikramiye, ek ödeme ücretlerini de ekleyerek üyelerimizin maaşının 14 bin 280 TL olduğunu beyan etmiştir. Ancak bu rakam gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Dernek binasında bir basın açıklaması yapan Kaya, Büyükşehir Belediye Meclisinde ve belediyenin sosyal medya hesaplarında hem sendikalarının hem de şahsının yanlış bilgi vermekle itham edildiğini anlattı. Halkı ve çalışanları yanıltıcı bir açıklamada bulunulduğunu belirten Ramazan Kaya, "ESTRAM'daki üyelerimizin Ocak ayı itibariyle 9 bin 187 TL (asgari ücret+yüzde 8) aldığını kabul eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, söz konusu açıklamasında sosyal yardım, ikramiye, ek ödeme ücretlerini de ekleyerek üyelerimizin maaşının 14 bin 280 TL olduğunu beyan etmiştir. Ancak bu rakam gerçeği yansıtmamaktadır. Oysa ki 9 bin 187 lira yalın ücretlere sosyal yardım+ulaşım yardımı+ek ödemeler dâhil bordrolarına yansıyan toplam maaş 6. skalada 10 bin 201 TL'dir. En yüksek 1 skalada çalışanınsa aldığı maaş 9 bin 187+yine sosyal yardımlarla 11 bin 781 TL'dir. İfade etmiş olduğumuz rakamlar üyelerimizin maaş bordrolarında yer alan gerçek rakamlar olup iddia edildiği gibi sendikamızın kamuoyunu ya da üyelerini yanlış bilgilendirme gibi bir durumu asla söz konusu değildir" dedi.

Üyelerimize reva görülen ücretler ile günümüz ekonomik şartlarında insanca bir yaşam mümkün değil

Sözleşme döneminde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin üyelerine teklif etmiş olduğu yalın kök ücretin geçen hafta en yüksek 1. ücret skalasına 15 bin Türk Lirası iken, tabanda 6'ncı ücret skalasına da 11 bin 500 TL olarak gerçekleştiğini belirten Kaya, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Yeni işbaşı yapmış üyelerimiz telaffuz edilen kök ücretlerin sadece 1'inci yıl yüzde 70'ini alabilmektedir. Bu oran her yıl yüzde 5 artarak ancak altıncı yılın sonunda anca yüzde 100'ü ile bütün işçilere unvanına denk gelen grup ücreti ödenmektedir. Aslında bu uygulama ile de eşit işe eşit ücret ilkesi de açık şekilde ihlal edilmektedir. Dolayısıyla işverenin ifade etmiş olduğu rakamlar iş yerinde ilk beş yılını doldurmayan üyelerimiz için geçerli olmayıp üyelerimiz temel taban ücretle 9 bin187 lira maaşla çalışılmaya devam etmesi teklif edilmektedir. Dün Büyükşehir Belediyesince yapılan duyuruda ve Belediye Meclisinde yapılan açıklamalarda en düşük yani 6'ncı gruba 18 bin 149TL ve en yüksek 1. Gruba 24 bin 229 liralık tekliflerinin olduğunu ve açıklamada olduğu gibi samimilerse yani temel kök ücret konusunda net rakam teklifiyse, bizler diyoruz ki şuan basın toplantısının hemen ardından bile gider sözleşmeyi imzalarız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ortaya gerçek tabloda üyelerimize reva görülen ücretler ile günümüz ekonomik şartlarında insanca bir yaşam sürülüp sürülemeyeceğini kamuoyunun takdirine sunar, içinde bulunduğumuz arabulucu sürecinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki çözüme ve anlaşmaya yönelik yaklaşım gayretlerini arttırarak devam ettirmesini dileriz. Bizler de müzakere sürecinde sözleşmemizin her iki tarafı da memnun edecek şekilde sonuçlanarak, Eskişehir halkına sıkıntı yaşattırılmadan neticeleneceğini ümit ediyoruz."