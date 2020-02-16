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Demiryolcular Kazım Kurt'u ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türk İş’e bağlı Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası Eskişehir Şubesi yöneticileri ile bir araya geldi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türk İş'e bağlı Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası Eskişehir Şubesi yöneticileri ile bir araya geldi.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Demiryol-İş Eskişehir Şube Başkanı Ramazan Uysal, Şube Sekreteri Mehmet Kurt, Mali Sekreter Devrim Şanlı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Kurt'a işçilere ve sendikal faaliyetlere verdiği destekten dolayı teşekkür eden Demiryol-İş Eskişehir Şube Başkanı Ramazan Uysal, yürüttükleri sendika çalışmaları hakkında bilgi verdi. İşçi haklarının daimi savunucusu olmaya devam edeceklerini belirten Uysal, Başkan Kurt'un her zaman işçi ve emekçinin yanında olduğunu söyledi. Asgari ücretin düşüklüğü ve mevsimlik işçilerin yaşadığı sorunları da dile getiren Uysal, yeni İş Kanunu hakkında Başkan Kurt'la fikir alışverişinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak işçilerin sendikal örgütlenmesi önündeki tüm engelleri kaldırdıklarını söyledi. Her zaman işçi ve emekçilerin yanında olduklarını belirten Başkan Kurt, Demiryol-İş'e çalışmalarında başarılar diledi.

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