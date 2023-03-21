İhlas Haber Ajansı

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Deneyimli vatandaşlardan Türk Halk Müziği konseri

Tepebaşı Belediyesi Deneyimliler Türk Halk Müziği Korosu konseri izleyicilerden tam not aldı.


Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği etkinlikler ile deneyimli vatandaşların keyifli vakit geçirmesini sağlamaya devam ediyor. Deneyimliler Türk Halk Müziği Korosu konseri de Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinlikte koro, Türk halk müziğinin sevilen eserlerini başarıyla seslendirdi. Mehmet Özel şefliğinde sahneye çıkan koro üyeleri, Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinlerinden alkış aldı.


Konser sonunda Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır ve belediye yetkilileri, Şef Özel ve koro mensuplarını tebrik etti.

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