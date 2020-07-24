Deprem anını anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Eskişehir'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan mahallede yaşayan vatandaşlar, o anları anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı.

AFAD'ın aktardığı veriye göre Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yerin 10.84 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü olan Sulukaraağaç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar o anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

“Eşim hemen ağlamaya başladı”

Deprem anını anlatan Hacı Nizamettin Özbay, “Sabahleyin 05.20 gibi namazı kıldım tespih çekiyordum. Eşim de Yasin-i Şerif okuyordu. O sırada bir gümleme geldi. Eşim hemen ağlamaya başladı. Sallantı olmadı burada sadece gümleme geldi. Ben ampule baktım sallanıyor mu diye ve hemen dışarı çıktım. Oğlum da burada muhtarlık yapıyor. Ona söyledim. Duymamış o. ‘Sallantı olmadı baba' dedi. Sonra jandarma aradı. Buraya geldiler. Can kaybı ya da sallanma olmadı. Biz kendimiz yine başladık tespih çekmeye, okumaya. Daha sonra buranın merkez üssü olduğunu anladık” diye konuştu.

“Sanki taş ocağı yıkılıyormuş gibiydi”

Sulukaraağaç köyüne sınır olan Bektaşpınar Mahallesi'nde yaşayan Serdar Akdoğan ise “Tam sabah vaktiydi. Eşim namaza kılıyordu. Ben de abdest almaya kalkmıştım. Saat 05.20 gibiydi. Bir gürültü geldi. Ama yerin altından geldi. Ampullere baktım hiç sallanma yok. Daha sonra dışarı çıktım. Komşularımız da aynı sesi duymuş. Ama direk bir sallantı olmadı. Yerin altından gümbürtü geldi sadece. Sanki taş ocağı yıkılıyormuş gibi” dedi.