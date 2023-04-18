Deprem bölgesindeki çocuklar için "Umudu Taşıyoruz"

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi tarafından düzenlenen kampanya ile toplanan 1000 adet oyuncak ve çok sayıda malzeme, Hatay'daki çadırkentlerde yaşayan çocuklara ulaştırıldı. Başkan Ataç, “Yavrularımızın yüzünde küçücük de olsa bir tebessüm oluşmasına katkı sunan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Tepebaşı Belediyesi, deprem bölgesine katkı sağlamak üzere çalışmalarına devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi iş birliğinde, “Umudu Taşıyoruz” sloganı ile düzenlenen kampanya ile de deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak, akıl oyunları, kuru ve pastel boya, kırtasiye seti, boyama kitabı, test ve okuma kitapları, roman, peluş oyuncak, top, uçurtma, balon, yapboz, lego, oyun hamuru, diş fırçası ve macunu toplandı. 1000 adet oyuncak ve çok sayıdaki malzemeler, Hatay Hassa'da bulunan Aktepe ve Güvenç çadırkentleri ile Hassa Belediyesi düğün salonu ile Hatay Kırıkhan'daki çadırkentte yaşayan depremzede çocuklara moral oldu. Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Akçar'ın da katıldığı dağıtım çalışmalarında çocuklar için keyifli aktiviteler de gerçekleştirildi. İp atlama, el boyama gibi çeşitli oyunlar oynanırken, çocuklar Eskişehir ekibini neşe ile karşıladı.

Başkan Ataç: Eskişehir'in dayanışma ruhu çok derin

Kampanya hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Eskişehirlilerin dayanışma ruhuna dikkat çekerken, “Yaşadığımız deprem felaketi hepimizi derinden üzdü, yaraladı. Bu yaraların sarılmasında en büyük gücümüz, birliktelik ve dayanışma olacak. Sadece depremde değil, her felakette ülkemizin her noktasına personel ve araçlarımızla ulaşarak destek olmaya gayret ediyoruz. Ancak yapılan fiziki desteklerin yanında bu depremden en çok olumsuz etkilenen, travma yaşayanların başında çocuklarımız geliyor. Bu çalışma da o yüzden çok değerliydi. Yavrularımızın yüzünde küçücük de olsa bir tebessüm oluşmasına katkı sunan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'ne de bu güzel kampanyada bizimle birlikte oldukları ve emekleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hataylı depremzedeler de yardım kampanyasından dolayı Eskişehir halkına teşekkürlerini iletti.