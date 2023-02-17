Depremzede çocuklar için KYK yurdunda eğitim alanları oluşturuldu

Eskişehir'de bulunan Doğan Aslanbey KYK Yurdu'nda konaklayan depremzede çocukların eğitimlerine devam edebilmesi ve zorlu süreci daha rahat aşabilmesi amacıyla hazırlanan ‘Psikososyal ve Eğitsel Destek Alanı' hakkında konuşan Eskişehir İl Milli Eğitim Temel Eğitim ve Kültürden Sorumlu Şube Müdürü Ayben Çimen, “Çocukların geldikleri yerlerdeki eğitim öğretimini çok aratmamak adına hazırlık yaptık” dedi.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından, bölge halkı farklı illere giderek kendilerine yeni hayatlar kurmaya başladı. Eskişehir'e gelen ve Eskişehir Valiliği tarafından Doğan Aslanbey KYK Yurdu'na yerleştirilen depremzedeler için İl Milli Eğitim Müdürlüğü takdir toplayan bir projeye imza attı. Yurtta konaklayan depremzede ailelerin çocukları için anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim verecek alanlar hazırlandı. Sabah ve öğle saatlerinde 2 ayrı grup şeklinde toplamda 180 öğrencinin eğitim alacağı Psikososyal ve Eğitsel Destek Alanı için İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler görevlendirildi. Yurtta aileleriyle birlikte konaklayan çocukların eğitimleri devam ederken bir yandan da yaşadıkları süreci kolay atlatmaları için psikolojik destek verilecek.

“Çocukların geldikleri yerlerdeki eğitim öğretimini çok aratmamak adına hazırlık yaptık”

Eskişehir'e gelen öğrencilerin eğitim hayatlarının devam ettirilebilmesi amacıyla en kısa sürede bu sınıfların hazırlandığını belirten Eskişehir İl Milli Eğitim Temel Eğitim ve Kültürden Sorumlu Şube Müdürü Ayben Çimen, “6 Şubat'ta 10 ilimizdeki yaşanan depremden dolayı hepimiz çok üzgünüz. Depremden sonra çocuklar Türkiye'nin değişik illerine dağıldılar. Biz de onlar için bir şeyler yapmak zorundayız. Eğitim, öğretimde devamlılık esastır. Eskişehir'e toplamda 2 bin 606 öğrencimiz geldi. Bunlar ana sınıfından, lise dönemine kadar. Biz bu öğrencileri buraya gelişlerinden itibaren nerelerde yerleştirdiysek İl Milli Eğitim olarak, hepsinde kriz masaları kurduk. Onları istekleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamak üzere burada karşıladık. Bunlardan birisi de Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün, KYK yurtlarının içerisinde kalan depremzedeler için okul değil de anasınıfı, ilkokul ve ortaokul bazında bizlere sınıflar temin ettiler. Yani odalar verdiler. Biz de onlara sınıf haline getirip çocukların geldikleri yerlerdeki eğitim öğretimini çok aratmamak adına onların öğretmenlerimiz vasıtasıyla ihtiyaçlarını karşılamak istedik. Tabii ki bu çalışmamızda öncelikle Eskişehir Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'a çok teşekkür etmek isteriz. Bu konuda öncü oldu” dedi.

“Aklınıza gelebilecek her türlü materyali çocuklarımıza sunduk”

Çocukların eğitimleri için ihtiyaç duyulabilecek tüm malzemelerin temin edildiğini ve eksiksiz bir eğitimin verilebileceğini söyleyen Çimen, “Sınıfların içeriğini çocukların amacına uygun hizmet edecek şekilde düzenledik. Kitabı, defteri, müzik malzemeleri, spor malzemeleri, görsel sanatlar malzemeleri ve aklınıza gelebilecek her türlü materyali çocuklarımıza sunduk. Çok zor günler yaşadılar. Amacımız onların kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak. Her şeyin çok hızlı gelişmesi ve çocuklarımızın eğitim öğretiminden mahrum olmaması için çok kısa bir zamanda bu sınıflarımızı oluşturduk. Sabahçı ve öğlenci olarak iki grup düşünürsek sınıflarımız 30, 30 toplamda 60 kişi kapasiteli hazırladık” diye konuştu.

“Onlara psikososyal destekler sağlayabilmek için buradayız”

Eskişehir'e gelen depremzedelere psikolojik destek sağlamak amacıyla merkezde yer aldıklarını belirten Tepebaşı Rehberlik Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Fikret Gonca, “Bugün burada Doğan Aslanbey KYK yurdunda oluşturduğumuz Psikososyal ve Eğitsel Alanların Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde öğrencilere sağlayacağımız sosyal, duygusal, eğitsel ve psikolojik desteklerle ilgili çalışmalarımızı sunuyoruz. Bizim misafirlerimiz buraya ilk geldiği günden beri karşılama ve kayıt merkezlerinde de psikolojik danışman ve rehber öğretmen arkadaşlarımız görev yapıyor. Depremzede misafirlerimizi yerleştirdiğimiz barınma merkezlerinde de bu türlü alanlar açarak onların bu büyük afetten etkilenmelerini, en aza indirebilmek, yanlarında olabilmek, onlara psikososyal destekler sağlayabilmek için buradayız. Eskişehir ilinde 395 psikolojik danışmanımız var. Ama biz psikososyal destek, hizmeti veren tüm kurumlarla birlikte iş birliği halinde burada bu çalışmaları koordineli bir şekilde yürütüyoruz. İlimize gelen tüm öğrencilerin bilgileri ve özellikleri bizim elimizde şu an var. Onları önce gözleyeceğiz, dinleyeceğiz. Bu alanda okula geçişlerini kolaylaştıracağız. Dolayısıyla bu türlü alanların özellikle onların eğitim hayatına geri dönmelerine eğitsel rutinlerine geri dönmelerine de yüksek katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Dolayısıyla bu türlü alanları barındıkları her alanda psikolojik danışman arkadaşlarımızı oluşturmuş bulunmaktayız. Bu bilgilerle bu çalışmaları etkili bir şekilde sürdürüp onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Özellikle ilk başta psikolojik ilk yardım vermek istiyoruz”

Doğan Aslanbey KYK Yurdu'nda oluşturulan Psikososyal ve Eğitsel Destek Alanı'nda verilecek olan psikolojik destek ile depremzedelere dünyanın güvenilir bir yer olduğuna inandırmayı amaçladıklarını belirten Gonca, şu ifadeleri kullandı:

“Sonuçta bu büyük bir afet ve bir travma. Korku ve kaygı devreye girdiğinde insanların düşünme biçiminin bundan etkilendiğini biliyoruz. Bunların bilişsel, fizyolojik, ruhsal tepkileri olduğunu görüyoruz. Aslında şu anda bu travmanın daha en sıcak ve akut dönemindeyiz. Öğrencilerimizdeki etkileri yavaş yavaş ortaya çıkacak. Şu anda çocuklar üzerindeki etkiler daha çok anne babalarını gözleyerek onları izleyerek onların etkileriyle paralel yürüyor. Onları bir an önce desteklemek, özellikle ilk başta psikolojik ilk yardım vermek istiyoruz. Bu psikolojik ilk yardımı öyle çok anlatmaya zorlamadan, gözlemek, ihtiyaçlarını tespit etmek, dinlemek ve bir biçimde onlara rutin oluşturmalarına ve hayatın yeniden güvenli bir yer olduğuna dair bir inanç oluşturabilmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda onlara güven vermek ve yanında olmak şu anda yapılan ilk şeydir. Psikolojik ilk yardımı takiben psikososyal destekler geliyor. O desteklerde de bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın bir eylem planı var 8 aşamalı. Bu eylem planı tabii ki bu olaydan etkilenme dereceleri, çocuk için farklılık da gösteriyor. Öncelikle ihtiyaçlarını tespit edebilmek önemli. Tabii ilk başta barınma ihtiyaçları diğer bir takım maddi ihtiyaçları tespit edildi ve bunlar yapıldı. Milletimize çok teşekkür ediyoruz bu anlamda. Şimdi Duygusal Sosyal ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Onların ihtiyaçlarını hareketle bazen grup çalışmalarıyla bazen bireysel çalışmalarla psikolojik desteklerle, psikolojik danışma destekleriyle, rehberlik destekleriyle bunları vereceğiz.”