Depremzedelere manevi destek iftarı

Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu ve Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu; çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Okul İdaresi, öğretmenleri ve okul aile birliği iş birliği ile organize edilen ‘Depremzedelerimizin Yanındayız' sloganı ile yola çıkılan etkinlikte; Eskişehir Alanönü mahallesi muhtarından, mahalleye deprem bölgesinden gelen depremzedeler belirlendi. Deprem bölgesinden gelen öğrenciler ve aileleri ile ve okula deprem bölgesinden gelen öğretmen ve aileleri, okul personeli ve okul aile birliği; düzenlenen ‘birlik, beraberlik dostluk ve kardeşlik' iftarında bir araya geldiler. İftar yemeği sonrası yaşanılan büyük afet nedeniyle topluca dua edildi. Yapılan etkinlik sonrası; depremzede ailelerin yüzlerindeki memnuniyet okul personelini de mutlu etti.

Okul Müdürü Oktay Turinay, ‘'Yaşanan deprem afetinin ilk gününden itibaren okul ve öğretmenlerimiz ile birlikte afetzedeler için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Gönüllü öğretmenlerimiz; deprem bölgesinde canla başla mücadele ettiler. Okul olarak koordinasyon merkezlerinde yapılan yardımların düzenlenmesinde, birlik beraberlik içinde omuz omuza çalışarak yardım elimizi esirgemeden onlara ulaştırmayı hedefledik. Deprem bölgesinden gelen afetzedelerin barınma ve ihtiyaçları için, okul olarak büyük bir özveride bulunduk'' dedi.