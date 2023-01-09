Derbi izleyen taraftarlar ile Eskişehirsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı

Dün akşam 19.00'da kozlarını paylaşan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arkasındaki çekişmeli mücadele, ülke genelinde milyonlarca kişi tarafından takip edildi. Eskişehir'de de maç yayını yapan işletmeler, özellikle üniversite öğrencileri tarafından tıka basa doldu.

Eskişehir'de uzun yıllardır farklı takımların taraftarlarının kutlama yapmasına engel olmasıyla bilinen Eskişehirspor taraftarlarından oluşan bir grup, Eti Caddesi üzerinde bulunan bir işletmenin önünde toplandı. Derbiyi izlemek için kafede toplanan grupla tartışmaya başlayan Eskişehirsporlu taraftarlar, karşıt sloganlar attı. Zaman zaman gerginliğin tırmandığı olayda, yumruklar havada uçuştu.

Ciddi bir yaralanmanın olmadığı kavga bir süre sonra sona ererken, yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.