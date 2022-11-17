Dere yatağına uçan cipin sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dere yatağına uçan cipte 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tepebaşı İlçesi Keskin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki cipin sürücüsü B.E., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrulan cip, dere yatağına uçtu. Meydana gelen kaza sonucu sürücü B.E. ise yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından B.E., 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.