İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Derneğe kumar operasyonu

Eskişehir’de, kumar oynandığını tespit edilen bir deneğe, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 kişi yakalandı.

Eskişehir'de, kumar oynandığını tespit edilen bir deneğe, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; olay Ertuğrulgazi Mahallesi Damlalar Sokakta yaşandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir dernek içerisinde kumar oynatıldığını belirledi. Akşam saatlerinde polisin söz konusu yere düzenlenen operasyonda, dernek içerisindeki 4 şahsın iskambil kağıtları ile oyun oynadıkları görüldü.Masada bulunan 4 şahsın kumar oynadığı tespit edilerek, oyun masasındaki 3 bin 300 TL ve 100 Amerikan Doları muhafaza altına alındı. Ayrıca polis, kumar oynayan şahıslara kişi başı bin 225 TL idari para cezası uyguladı.


Öte yandan konu ile ilgili olarak dernek başkanı olduğu belirlenen Y. (33) isimli şahıs hakkında ise, Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.