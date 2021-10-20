Dernek lokallerinde kumar oynayan 98 kişiye 130 bin 928 lira idari para cezası

Eskişehir'de mühürlü dernek lokallerinde kumar oynayan ve Covid-19 tedbirlerine uymayan 98 kişiye 130 bin 928 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde Covid-19 tedbirlerine ilişkin oluşturulan özel ekip, 2 mahallede operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ekipler, İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak ve Cumhuriyet Mahallesi Başkan Sokak'ta iki mühürlü dernek binasına baskın yaptı.

Baskında, dernek lokallerinde sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve kumar oynayan 898 kişiye 130 bin 928 TL idari para cezası uygulandı. Dernek sorumlusu hakkında “kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak” ve “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak” suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan, operasyonda farklı suçlardan aranmaları olan 2 şahıs ise gözaltına alındı.