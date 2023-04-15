Destici'den Kılıçdaroğlu'na: "Ben Apo'yu çıkaracağım, demiyor, ama HDP'lilere, PKK'lılara onu söylüyor"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP arasındaki ittifaka vurgu yaparak "Kılıçdaroğlu diyor ki; ben Demirtaş'ı çıkaracağım, diyor, ben Kavala'yı çıkaracağım. Ben Apo'yu çıkaracağım, demiyor, onu bize söylemiyor açıkta ama HDP'lilere, PKK'lılara onu da söylüyor." dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de partisinin iftar yemeği programına katıldı. Geniş katılımın yer aldığı yemeğin ardından kürsüye çıkan Destici, gündeme ve seçime dair açıklamalarda bulundu. Fırlatılan, Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'den, İHA ve SİHA'lar hakkında konuşan BBP Genel Başkanı, muhalefete de yüklendi.

“Bugün terör diye bir meselemiz kalmadı”

Sözlerine yerli ve milli olma özelliği taşıyan ve fırlatılan İMECE'den başlayan Destici, “Türkiye metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'yi uzaya fırlattık. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz dünyanın ilk İHA ve SİHA gemisi TCG Anadolu denize indi ve Deniz Kuvvetler'ine teslim edildi. Kendi İHA'larımız, kendi SİHA'larımızla artık terörle mücadele ediyoruz. Sadece kendimiz kullanmakla kalmıyoruz, başta can Azerbaycan olmak üzere Pakistan'a da, diğer komşu ülkelere de Türk ve İslam ülkelerine de veriyoruz elhamdülillah. Kıymetli kardeşlerim. Sadece savunma sanayinde yapılanlar. İHA'lar ve SİHA'lar değil, kendi akıllı bombalarımızı, kendi mühimmatlarımızı, kendi balistik füzelerimizi de artık kendimiz yapıyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı başladığında uçaklarımızın atacağı akıllı bomba kalmamıştı, çünkü dışa bağımlıydık. Ama elhamdülillah onları şu anda kendimiz yapıyoruz. İşte Milli Muharip yani savaş uçağımızı da yapıyoruz. Ve inşallah 2028'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek olan Milli Muharip Uçak'ımız bugün bize vermedikleri, projesinde olduğumuz halde dışına attıkları F35'ten bile üstün bir uçak olacak. Biliyorsunuz bu arada Hürjet, Kızılelma, Akıncı, bütün bunlar yapıldı ve uçuşa başladılar, yerli otomobilimiz yollara çıktı. Kıymetli kardeşlerim, diğer taraftan ülkemizin terörle mücadelesi de devam ediyor. Bakın sınırlarımız içerisinde elhamdülillah bugün terör diye bir meselemiz kalmadı. Sınırlarımızın dışında mücadele ediyoruz. Yarın Allah korusun bir iktidar değişikliğinde, zaten Ali Babacan, Baykar için Bayraktar'lar için, 'Bunların yaptığı da bir şey mi canım? Bunlara verilen imkân kime verilse yapılır ya da yaptıkları da bir şey mi?' gibi böyle küçümseyici ifadeler de kullandı. Emin olun bunların hepsini durdururlar. Operasyonlara gelince Suriye'de düzenlenen 'PKK'ya karşı PYD'ye, YPG'ye karşı operasyonlar onların hepsi durur' diyor. Biz bunu reddediyoruz, kabul etmiyoruz” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu diyor ki ben Demirtaş'ı çıkaracağım”

Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP hakkında da konuşan Destici, “Zaten Sayın Kılıçdaroğlu da, CHP'nin bir Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'te zaten Sezgin Tanrıkulu her gün söylüyor, PKK terör örgütü değildir, diyor, PYD terör örgütü değil, diyor. YPG terör örgütü değil, diyor. Ve Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Suriye'nin kuzeyinde yani bizim güneyimizde bir başkası olacağına PYD olsun yani PKK olsun.' Cumhurbaşkanı adayı çıkaran HDP, PKK bugün niye çıkarmıyor? Çünkü anlaştılar. HDP'li Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu'na ne dedi, 'Kapalı kapılar arkasında verdiğin sözleri çık açıkla' dedi. Kendisi de bir kısmını açıkladı. İşte Kılıçdaroğlu diyor ki ben Demirtaş'ı çıkaracağım, diyor, ben Kavala'yı çıkaracağım, diyor. Ben Apo'yu çıkaracağım, demiyor, onu bize söylemiyor açıkta ama HDP'lilere, PKK'lılara onu da söylüyor. Yetmez, yurt dışındaki bütün teröristlerin de tekrar Türkiye'ye dönmesine müsaade edeceğim, diyor. Bunlar Türkiye'nin karışması demek. Bunlar Türkiye'nin istikrarının bozulması demek” dedi.